Da Spagna ' 82 al Mondiale 2026 | qual è il logo più bello della storia del torneo?

Da gazzetta.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da quando il torneo mondiale di calcio è stato introdotto nel 1930, sono stati creati numerosi loghi per rappresentare ogni edizione. In occasione della prima puntata di una serie dedicata ai Mondiali pubblicata sul canale YouTube di una testata sportiva, un giornalista ha scelto quale tra tutti i loghi sia il più bello. Dalla Spagna 1982 al Mondiale 2026, il focus si concentra sui simboli che hanno accompagnato le diverse edizioni del torneo, con un’attenzione particolare alle scelte estetiche e simboliche fatte nel tempo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

In occasione dell'uscita della prima puntata di Pagine Mondiali sul canale YouTube della Gazzetta, Luigi Garlando sceglie il logo più bello della storia del torneo. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it

da spagna 82 al mondiale 2026 qual 232 il logo pi249 bello della storia del torneo
© Gazzetta.it - Da Spagna '82 al Mondiale 2026: qual è il logo più bello della storia del torneo?
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Spain vs Argentina FINALISSIMA 2026 Football History Written

Video Spain vs Argentina FINALISSIMA 2026 Football History Written

Sullo stesso argomento

Il successo sulla Spagna nel torneo di Porto Rico ci dà il pass, Zandalasini la trascinatrice. Andiamo a Berlino: azzurre al Mondiale dopo 32 anniL’ultima volta che l’Italbasket femminile (IG @federbasket) era approdata ai Mondiali, nel 1994, la sola azzurra già nata dell’attuale Nazionale era...

Sarà il Mondiale più caro della storia: biglietti da 2mila a 14mila dollari per la gara inauguraleMancano solo cinquanta giorni al calcio d’inizio di Messico-Sudafrica, la sfida che aprirà ufficialmente la Coppa del Mondo 2026.

È morto José Emilio Santamaría: fu CT della Spagna ai Mondiali 1982 e vinse 4 Champions col Real MadridIl mondo del calcio piange José Emilio Santamaría, storica figura del calcio spagnolo. Vestì la maglia del Real Madrid tra il 1957 e il 1966 vincendo 4 Coppe dei Campioni, 6 Liga, una ... fanpage.it

SPAGNA 82Al Bernabeu il trionfo degli azzurri di Bearzot: l'11 luglio del 1982 battuta la Germania per 3-1. Un capolavoro coi rivali tedeschi firmato da Rossi, Tardelli e Altobelli ... corrieredellosport.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web