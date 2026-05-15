Da Spagna ' 82 al Mondiale 2026 | qual è il logo più bello della storia del torneo?

Da quando il torneo mondiale di calcio è stato introdotto nel 1930, sono stati creati numerosi loghi per rappresentare ogni edizione. In occasione della prima puntata di una serie dedicata ai Mondiali pubblicata sul canale YouTube di una testata sportiva, un giornalista ha scelto quale tra tutti i loghi sia il più bello. Dalla Spagna 1982 al Mondiale 2026, il focus si concentra sui simboli che hanno accompagnato le diverse edizioni del torneo, con un’attenzione particolare alle scelte estetiche e simboliche fatte nel tempo.

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