Durante la notte della finale del Mondiale, Rafa Benitez ha commentato come la Spagna possa battere l'Argentina, citando il ruolo di giocatori come Rodri e Pedri. Ha parlato di alcune situazioni di gioco e delle potenzialità della squadra spagnola, sottolineando le possibilità di successo. La discussione si è concentrata sulle strategie e sui protagonisti principali del match.

Èuna notte speciale che sa di calcio. E la notte della finale del Mondiale, serve un cittadino del mondo per raccontarla. Rafa Benitez ha visto cose che gli umani. e in quest’ora e mezza ad alto contenuto emotivo, altro scorge tra Messi e Yamal, tra De la Fuente e Scaloni, tra due culture che si intrecciano, si sfidano in una partita che vale più di un sogno. Il calcio è bugia, diceva Rafa Benitez: e stavolta? "Ma questo è uno di quei casi in cui è emersa la verità. La Spagna ha giocato meglio di altre spesso; l’Argentina ha avuto più problemi, come nella partita contro l’Egitto, ma ha sempre mostrato uno spirito competitivo: hanno meritato entrambe". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Benitez: "Così la Spagna può battere l'Argentina: Rodri, Pedri e...:"

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