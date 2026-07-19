Benitez | Così la Spagna può battere l' Argentina | Rodri Pedri e |

Da gazzetta.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante la notte della finale del Mondiale, Rafa Benitez ha commentato come la Spagna possa battere l'Argentina, citando il ruolo di giocatori come Rodri e Pedri. Ha parlato di alcune situazioni di gioco e delle potenzialità della squadra spagnola, sottolineando le possibilità di successo. La discussione si è concentrata sulle strategie e sui protagonisti principali del match.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Èuna notte speciale che sa di calcio. E la notte della finale del Mondiale, serve un cittadino del mondo per raccontarla. Rafa Benitez ha visto cose che gli umani. e in quest’ora e mezza ad alto contenuto emotivo, altro scorge tra Messi e Yamal, tra De la Fuente e Scaloni, tra due culture che si intrecciano, si sfidano in una partita che vale più di un sogno.  Il calcio è bugia, diceva Rafa Benitez: e stavolta?  "Ma questo è uno di quei casi in cui è emersa la verità. La Spagna ha giocato meglio di altre spesso; l’Argentina ha avuto più problemi, come nella partita contro l’Egitto, ma ha sempre mostrato uno spirito competitivo: hanno meritato entrambe". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

benitez cos236 la spagna pu242 battere l argentina rodri pedri e
© Gazzetta.it - Benitez: "Così la Spagna può battere l'Argentina: Rodri, Pedri e...:"
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Da Simon e il Dibu a Rodri-Paredes, quanti duelli in Spagna-Argentina. E Yamal preoccupaNel match tra Spagna e Argentina, si sfidano giocatori come Yamal e Messi, Rodri e Paredes, Oyarzabal e Lautaro Martinez.

Rodri: «Spagna favorita, giusto così. Io e Yamal stiamo bene…»Rodri, tornato in piena forma dopo un grave infortunio, afferma che la Spagna è la favorita per la Coppa del Mondo.

Si parla di: Finale Mondiale, Rafa Benitez pizzica l’Argentina: I favori ricevuti determinanti.

benitez così la spagnaBenitez gioca Spagna-Argentina: Roja leggermente favorita, ma l'Albiceleste sa essere letaleRafa Benitez ha analizzato la finalissima tra Spagna e Argentina ai microfoni della Gazzetta dello Sport, mettendo a confronto due squadre molto diverse per caratteristiche ma entrambe capaci di arriv ... tuttomercatoweb.com

benitez così la spagnaBenitez: Spagna in finale con merito. Argentina aiutata? Determinanti gli errori con l'EgittoCi siamo, è il girono della finale. Questa sera Spagna e Argentina si troveranno una di fronte all'altra sul terreno di gioco del Met Life Stadium per decretare chi sarà Campione del Mondo. Per l'occa ... tuttomercatoweb.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web