La Roma punta Moise Kean | per l’attacco spunta l’idea del maxi scambio con la Fiorentina

La Roma sta considerando un maxi scambio con la Fiorentina per portare in squadra Moise Kean. La trattativa rientra nelle strategie di mercato della società per rafforzare l’attacco durante la prossima sessione estiva. La proposta prevede uno scambio di giocatori tra le due squadre, anche se i dettagli non sono ancora stati ufficializzati. La società ha iniziato a pianificare le mosse di mercato in vista della prossima stagione.

La Roma ha iniziato a pianificare le grandi manovre per la prossima sessione estiva di calciomercato, mettendo nel mirino un rinforzo di peso per il proprio reparto offensivo. Come rivelato in un’esclusiva da Calciomercato.it, i vertici del club capitolino stanno valutando con attenzione il profilo di Moise Kean, attuale attaccante della Fiorentina e della Nazionale italiana, individuato come uno dei nomi spendibili per dare nuova linfa ed esplosività all’attacco giallorosso in vista della nuova stagione. Per superare l’ostacolo economico rappresentato dalle pretese della dirigenza viola, la società dei Friedkin starebbe studiando una strategia basata su uno scambio di cartellini. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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