Il Milan sta per concludere l’accordo con il centrocampista croato Luka Modric per il rinnovo del contratto. Le trattative sono in fase avanzata e mancano pochi dettagli prima della firma. Il giocatore è vicino a restare in rossonero anche nella prossima stagione dopo aver già vestito la maglia del club. Le parti coinvolte stanno definendo gli ultimi aspetti del nuovo accordo, che dovrebbe prolungare il rapporto di lavoro.

Continua il lavoro del Milan in vista della prossima stagione: i rossoneri continuano a spingere per riportare Luka Modri? un'altra stagione a Milanello. Ruben Amorim era stato chiaro fin dal primo giorno. Ecco le sue parole in conferenza stampa: "È un giocatore che vogliamo tenere, per la sua esperienza. Ci ho parlato due volte e se serve di nuovo non mi stanco". Amorim non ha usato giri di parole sul mediano rossonero: "È fondamentale per noi. Non dico che giocherà e farà tutte le partite, bisogna osservare anche questa evoluzione. Però vogliamo contare su di lui. Ci ho parlato, ci hanno parlato i dirigenti, ora gli do qualche giorno per riposarsi". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Modri? e il Milan ai dettagli finali: il mediano croato a un passo dal rinnovo con i rossoneri

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