Modric rinnovo con il Milan a un passo | ecco la possibile cifra

Il Milan ha deciso di esonerare l’allenatore dopo aver fallito la qualificazione in Champions League. La squadra si sta preparando per la prossima stagione con un nuovo assetto tattico. Nel frattempo, si avvicina il rinnovo contrattuale di un calciatore chiave, con una possibile cifra che viene valutata.

Il Milan si prepara a giocare la prossima stagione con un cambio radicale dal punto di vista tattico e non solo: i rossoneri hanno scelto di esonerare Massimiliano Allegri dopo che il Diavolo ha perso la possibilità di giocare in Champions League. Una prospettiva che a gennaio sembrava impossibile: i rossoneri si stavano giocando lo Scudetto con l'Inter e un posto nelle prime quattro sembrava praticamente scontato. promowebappInvece, dopo la sconfitta contro la Lazio, il Milan si è sciolto perdendo punti su punti e venendo risucchiato nella corsa al quarto posto, rivelatasi poi fatale per la stagione del Diavolo. È stata rivoluzione totale in dirigenza e in panchina, ma ci potrebbe essere continuità a livello di rosa, specialmente a centrocampo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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MODRIC, E FINITA! ORA IL MILAN TREMA: FUTURO IN BILICO

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