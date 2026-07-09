Il Milan ha confermato il rinnovo del contratto con Luka Modri, che resterà in maglia rossonera. Durante la presentazione ufficiale, sono stati svelati i dettagli dell’accordo, che prevede un prolungamento fino al 2026. La cifra complessiva dell’accordo non è stata resa pubblica, ma si conosce che l’ingaggio annuale è aumentato rispetto al precedente. Il giocatore ha firmato un nuovo contratto che lo lega al club per altri tre anni.

Il futuro di Luka Modri? sarà ancora a tinte rossonere. Nel corso della conferenza stampa di presentazione tenutasi ieri a 'Casa Milan', il nuovo allenatore del club, Rúben Amorim, ha tolto ogni dubbio sul destino del centrocampista croato, blindandolo pubblicamente con parole di grandissima stima che confermano i rumors filtrati con insistenza nelle ultime settimane. «È un giocatore che vogliamo tenere, per la sua esperienza e la sua classe. Ho già parlato con lui due volte e, se serve, sono pronto ad andare a parlarci di nuovo. Penso che sia un elemento chiave per noi, specialmente all’inizio per avere più possesso palla. Non sto dicendo che giocherà ogni partita, ma vogliamo davvero contare su di lui nella prossima stagione. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Rinnovo, il Milan ha convinto Modri?: cifre e dettagli del contratto del fuoriclasse croato

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Il Futuro del Milan Luka Modric e le Prospettive di Rinnovo

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Clamoroso Milan: oggi Amorim ha confermato che Modric sarà fondamentale per il suo progetto e che abbia già parlato con lui due volte, ma il club ha DIMENTICATO che il rinnovo del centrocampista fosse esercitabile solo entro il 10/6/26. Ad oggi, il croato ri x.com

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