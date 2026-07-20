Modena primi squilli e goleada con l’Alense
Il Modena ha vinto per 13-0 contro l’Alense, con un doppio punteggio di 4-2 nel primo tempo e 9-0 nel secondo. Nella prima frazione, in campo dal primo minuto, sono stati schierati Consiglio in porta, con Odero, Beyuku, Ronco e Zampano in difesa, Santoro e Bozhanaj a centrocampo, e Diarra, Bacchin e Caso nel reparto offensivo. Nel secondo tempo, sono entrati Maran, Tonoli, Nador, Arnaboldi, Egharevba, Brugman, Stenio, Imputato, Olzer, Sersanti e Montevago
MODENA 13 ALENSE 0 MODENA 1° Tempo (4-2-3-1): Consiglio; Odero, Beyuku, Ronco, Zampano; Santoro, Bozhanaj; Diarra, Bacchin, Caso; Mendes. Modena 2° Tempo (4-2-3-1): Maran; Tonoli, Nador, Arnaboldi, Egharevba; Brugman, Stenio; Imputato, Olzer, Sersanti; Montevago. All. Galloppa. ALENSE: Braghis; Deimichei, Stella, De Vigili, Emmanuelli; Cominelli, Menegot, Velentini; Pereira, Trainotti, Simonini. Entrati. Pozza, Manfredi, Bandera, Volani, Moscatelli, Medjahdi, Zomer, Azzolini. All. Eccher. Arbitro: Passarotti di Mantova Marcatori: 12’, 17’ 32’ pt Bacchin, 13’, 35’, 39’ pt Mendes, 20’, 43’ pt Santoro, 4’, 37’ st Stenio, 8’ st Montevago, 15’ st Brugman, 16’ st Imputato Note. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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