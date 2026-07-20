Modena primi squilli e goleada con l’Alense

Notizia in breve

Il Modena ha vinto per 13-0 contro l’Alense, con un doppio punteggio di 4-2 nel primo tempo e 9-0 nel secondo. Nella prima frazione, in campo dal primo minuto, sono stati schierati Consiglio in porta, con Odero, Beyuku, Ronco e Zampano in difesa, Santoro e Bozhanaj a centrocampo, e Diarra, Bacchin e Caso nel reparto offensivo. Nel secondo tempo, sono entrati Maran, Tonoli, Nador, Arnaboldi, Egharevba, Brugman, Stenio, Imputato, Olzer, Sersanti e Montevago