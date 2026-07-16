Primi squilli a Casteldebole Scatto a sinistra | vicino Alhassane Juve pronta all’affondo su Lucumi
La Juventus ha avviato i contatti per acquistare il difensore centrale. Contemporaneamente, il Bologna si sta preparando per ingaggiare un nuovo terzino sinistro. La società bianconera sta valutando un’offerta, mentre quella felsinea sta definendo i dettagli per il nuovo acquisto. Le trattative sono in corso e si concentrano sui ruoli di difesa laterale e centrale.
Juventus pronta all’assalto per Lucumi. E Bologna sta preparando quello per il nuovo terzino sinistro. Nuova pista per la corsia di difesa, sempre dalla Spagna: sfuma Valdepenas (19) del Real Madrid, che aspetta la Fiorentina, crescono le quotazioni di Rahim Alhassane (24), laterale mancino del Real Oviedo fresco di retrocessione in serie B spagnola, calciatore nato in Nigeria che veste anche la maglia della nazionale del Niger, ma di passaporto spagnolo. Dopo la retrocessione nella serie B spagnola, l’Oviedo cerca di far cassa, Alhassane ha il contratto in scadenza al 30 giugno 2028 e stando a quanto filtra dalla Spagna l’Oviedo attende solo il sì definitivo dei rossoblù, dando l’affare per fatto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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