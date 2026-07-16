Primi squilli a Casteldebole Scatto a sinistra | vicino Alhassane Juve pronta all’affondo su Lucumi

Notizia in breve

La Juventus ha avviato i contatti per acquistare il difensore centrale. Contemporaneamente, il Bologna si sta preparando per ingaggiare un nuovo terzino sinistro. La società bianconera sta valutando un’offerta, mentre quella felsinea sta definendo i dettagli per il nuovo acquisto. Le trattative sono in corso e si concentrano sui ruoli di difesa laterale e centrale.