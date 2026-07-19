Juve esordio senza squilli Con l’infortunio di Ekhator Spalletti già senza punte
La Juventus ha iniziato la partita senza segnare, con un’esordio piuttosto fiacco. Durante il primo tempo, un giocatore ha subito un infortunio che ha costretto l’allenatore a rinunciare alle punte disponibili. La squadra ha mostrato difficoltà nel creare occasioni da rete e ha concluso la prima frazione senza reti segnate. La partita si è svolta con poche azioni pericolose e senza grandi emozioni.
Un esordio senza squilli. Soprattutto, però, un esordio che ha portato in dote un infortunio di cui la Juventus - già alle prese con mille problemi legati a un mercato che stenta a decollare - avrebbe fatto volentieri a meno: lo 0-0 di Basilea (allenato dall'ex bianconero Lichtsteiner) sarà infatti ricordato per l'infortunio muscolare patito dopo meno di mezzora di gioco da Jeff Ekhator, attaccante classe 2006 arrivato dal Genoa. Schierato titolare, l'ex rossoblù sarà ovviamente sottoposto ad accertamenti nelle prossime ore, ma va da sé che dovrà rimanere fermo per un po' complicando il lavoro di Spalletti, il quale alla vigilia dell'amichevole contro gli svizzeri aveva sostanzialmente invitato Vlahovic (tuttora senza contratto) a farsi vivo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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