Juve esordio senza squilli Con l’infortunio di Ekhator Spalletti già senza punte

Notizia in breve

La Juventus ha iniziato la partita senza segnare, con un’esordio piuttosto fiacco. Durante il primo tempo, un giocatore ha subito un infortunio che ha costretto l’allenatore a rinunciare alle punte disponibili. La squadra ha mostrato difficoltà nel creare occasioni da rete e ha concluso la prima frazione senza reti segnate. La partita si è svolta con poche azioni pericolose e senza grandi emozioni.