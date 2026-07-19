Juve esordio senza squilli Con l’infortunio di Ekhator Spalletti già senza punte

Da ilgiornale.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La Juventus ha iniziato la partita senza segnare, con un’esordio piuttosto fiacco. Durante il primo tempo, un giocatore ha subito un infortunio che ha costretto l’allenatore a rinunciare alle punte disponibili. La squadra ha mostrato difficoltà nel creare occasioni da rete e ha concluso la prima frazione senza reti segnate. La partita si è svolta con poche azioni pericolose e senza grandi emozioni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Un esordio senza squilli. Soprattutto, però, un esordio che ha portato in dote un infortunio di cui la Juventus - già alle prese con mille problemi legati a un mercato che stenta a decollare - avrebbe fatto volentieri a meno: lo 0-0 di Basilea (allenato dall'ex bianconero Lichtsteiner) sarà infatti ricordato per l'infortunio muscolare patito dopo meno di mezzora di gioco da Jeff Ekhator, attaccante classe 2006 arrivato dal Genoa. Schierato titolare, l'ex rossoblù sarà ovviamente sottoposto ad accertamenti nelle prossime ore, ma va da sé che dovrà rimanere fermo per un po' complicando il lavoro di Spalletti, il quale alla vigilia dell'amichevole contro gli svizzeri aveva sostanzialmente invitato Vlahovic (tuttora senza contratto) a farsi vivo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

juve esordio senza squilli con l8217infortunio di ekhator spalletti gi224 senza punte
© Ilgiornale.it - Juve, esordio senza squilli. Con l’infortunio di Ekhator Spalletti già senza punte
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Va subito KO all’esordio con la Juve: le condizioni di Ekhator | CMDurante un test amichevole contro il Basilea, il nuovo acquisto della Juventus ha subito un infortunio nel primo tempo.

Juve, Comolli a rischio senza Champions. E Spalletti vuole parlare con Elkann...Dopo la sconfitta contro la Fiorentina, la Juventus rischia di non qualificarsi per la prossima Champions League.

Si parla di: Juve, esordio senza squilli. Con l’infortunio di Ekhator Spalletti già senza punte.

ekhator spalletti juve esordio senza squilliJuve, esordio senza squilli. Con l’infortunio di Ekhator Spalletti già senza punteSchierato titolare, l'ex rossoblù sarà ovviamente sottoposto ad accertamenti nelle prossime ore, ma va da sé che dovrà rimanere fermo per un po' complicando il lavoro di Spalletti ... msn.com

ekhator spalletti juve esordio senza squilliJuve in ansia per Ekhator: infortunio all'esordio contro il Basilea, le condizioniIl nuovo attaccante bianconero è stato costretto a lasciare il campo nel corso del primo tempo della prima amichevole estiva ... corrieredellosport.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web