Il mister ha confermato che la squadra è composta da giovani e veterani, con quest’ultimi disponibili a supportare i più giovani. Durante il test, ha evidenziato spunti positivi, sottolineando comunque la necessità di lavorare su alcuni aspetti. Sul fronte cessioni, ha dichiarato che l’attenzione è rivolta al campo e non alle operazioni di mercato. La formazione, secondo il tecnico, si concentra principalmente sul miglioramento e sulla crescita.

"Ho trovato spunti interessanti, su alcune cose bisogna ovviamente lavorare. E’ una squadra giovane, molto giovane ma con un mix di anziani. Esperti che si sono messi a dispozione dei giovani, comunque un test molto positivo". Così mister Giovanni Tedesco al termine della partitella in famiglia, di due tempi di mezz’ora ciascuno, che ieri ha chiuso la prima settimana di preparazione del nuovo Perugia a Pian di Massiano. Sugli scudi in questa primissima fase della stagione, Bolsius e Nepi. "Sappiamo le qualità di Bolsius – commenta a riguardo mister Tedesco –, l’anno scorso ha avuto dei problemi ma conosciamo ciò che ci potrà dare. Potrebbe essere anche il Perugia di Nepi, io non chiudo le perte a nessuno, Alessio si sta allenando bene e oggi ha fatto un gran lavoro oltre al gol". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Mister Tedesco punta su Bolsius e Nepi: "La cessione? Noi pensiamo al campo"

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