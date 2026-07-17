L'allenatore della Juventus ha dichiarato che la squadra si concentra esclusivamente su se stessa e sul miglioramento continuo. In vista della prima amichevole estiva contro il Basilea, ha parlato delle priorità del club in questa fase, senza menzionare dettagli specifici sul mercato o obiettivi futuri. La squadra si prepara alla stagione con un approccio focalizzato sull'ottimizzazione delle risorse e sul rafforzamento interno. La partita amichevole rappresenta il primo impegno ufficiale della fase pre-stagionale.

Alla vigilia della prima amichevole estiva della Juventus contro il Basilea, l'allenatore bianconero Luciano Spalletti interviene in conferenza stampa per rispondere alle domande sui temi più caldi di questa off-season, dal mercato agli obiettivi per il futuro., Come sono andati questi primi giorni di lavoro?, Ho trovato una squadra consapevole di non aver raggiunto gli obiettivi dello scorso anno, ma fiduciosi di poterli raggiungere in futuro. Abbiamo avuto alti e bassi, ma possiamo lavorare sui nostri difetti., Come ha vissuto questi giorni, visti anche i numerosi cambi in società?, Io penso solo al mio lavoro. Ho vissuto queste settimane con malessere per ciò che non abbiamo ottenuto, ho pensato solo a organizzare la preparazione per fare un percorso migliore. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Spalletti presenta la nuova Juve: "Pensiamo solo a noi e a come migliorarci"

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Spallettis PRESS CONFERENCE Ahead of Juventus-Sassuolo

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