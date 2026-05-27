La Roma punta su Gianluca Scamacca per la Champions | l’attaccante vuole tornare e l’Atalanta apre alla cessione

La Roma sta negoziando con l’Atalanta per ottenere Scamacca, che desidera tornare in squadra. L’attaccante ha manifestato l’intenzione di lasciare il club attuale, mentre l’Atalanta ha aperto alla cessione. La trattativa è in corso e mira a portare Scamacca in rosa prima della fase a gironi della Champions League. La società biancoceleste sta valutando le offerte ricevute.

La Roma ha avviato le grandi manovre di mercato per regalare l’attaccante Gianluca Scamacca al tecnico Gian Piero Gasperini in vista del ritorno nella fase a gironi della Champions League. Come svelato da un’indiscrezione giornalistica pubblicata dal quotidiano Il Corriere dello Sport, il centro sportivo Fulvio Bernardini si è momentaneamente svuotato con la partenza dei calciatori, divisi tra le vacanze estive e i ritiri delle rispettive selezioni nazionali per i prossimi Mondiali, ma la dirigenza capitolina resta pienamente operativa. Nelle prossime ore è atteso il rientro nella Capitale del vicepresidente Ryan Friedkin, pronto a guidare... 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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