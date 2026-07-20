Mission to The Moon 1969 l' edizione limitata in oro che celebra l' allunaggio La vera missione? Accaparrarselo

Notizia in breve

Swatch ha lanciato un’edizione limitata in oro dedicata all’allunaggio del 1969, chiamata Mission to The Moon 1969. Il modello speciale celebra il celebre evento con un design che richiama la missione storica. La produzione è limitata e mira a catturare l’interesse dei collezionisti e degli appassionati di orologi e spazio. La presentazione sottolinea la volontà del marchio di rendere omaggio a un momento iconico della storia umana.