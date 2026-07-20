Mission to The Moon 1969 l' edizione limitata in oro che celebra l' allunaggio La vera missione? Accaparrarselo
Swatch ha lanciato un’edizione limitata in oro dedicata all’allunaggio del 1969, chiamata Mission to The Moon 1969. Il modello speciale celebra il celebre evento con un design che richiama la missione storica. La produzione è limitata e mira a catturare l’interesse dei collezionisti e degli appassionati di orologi e spazio. La presentazione sottolinea la volontà del marchio di rendere omaggio a un momento iconico della storia umana.
Un momento talmente emozionante che Swatch ha deciso di celebrare dando vita a Mission to The Moon 1969, un modello speciale, anzi, un’edizione limitata di 1969 esemplari - proprio come l'anno dell'allunaggio - caratterizzata da quadrante, lancette, corona e pulsanti realizzati a partire dal Moonshine Gold 18 carati di Omega, ovvero oro risalente a quel periodo e proveniente da vecchi pezzi di ricambio Omega, per un peso d’oro complessivo di 11 grammi. A rendere ancora più curiosa questa creazione è il prezzo. Nel 1969, undici grammi di oro a 18 carati costavano 11 dollari, circa 48 franchi svizzeri (CHF), con un tasso di cambio di 4,31 CHF a dollaro. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Colección completa de GRANDES GENIOS de la MÚSICA
Notizie e thread social correlati
Venera 5, la missione russa che svelò l’inferno di Venere nel 1969Nel 1969, la sonda russa Venera 5 arrivò nell’atmosfera di Venere, inviando dati prima di schiantarsi sul pianeta.
Triumph presenta la nuova 1200 TFC. Custom in edizione limitataTriumph ha annunciato il lancio della Speed Twin 1200 TFC, una versione in edizione limitata della linea Factory Custom.
Temi più discussi: MoonSwatch Mission to the Moon 1969: il nuovo Omega x Swatch in oro in soli 1.969 esemplari; Il nuovo MoonSwatch sbarca sulla Luna. Ed è più prezioso che mai; Il nuovo MoonSwatch dedicato all'Apollo 11 potrebbe essere il più importante mai realizzato; Il MoonSwatch d’oro che soltanto 1969 persone potranno comprare.
Swatch. . MISSION TO THE MOON 1969 sarà disponibile al prezzo di 500 CHF, che riflette il valore storico dell’oro al 21 luglio 1969, data del primo sbarco sulla Luna. ? Si tratta di un MoonSwatch con una retroscena davvero straordinario!? #OMEGAxSwatch facebook
Per celebrare lo sbarco sulla luna Swatch lancia uno speciale modello, di 1969 esemplari, con quadrante, lancette, corona e pulsanti realizzati a partire dal Moonshine Gold 18 carati di Omega, oro risalente a quel periodo e proveniente da vecchi pezzi di rica x.com
L’orologio Swatch Mission to the Moon 1969 vale più di quanto costa. Guida all’acquistoMoonSwatch Mission to the Moon 1969, il nuovo orologio Swatch con Omega che celebra lo sbarco sulla Luna e potrebbe valere più del suo prezzo. money.it
MoonSwatch Mission to the Moon 1969: il nuovo Omega x Swatch in oro in soli 1.969 esemplariPer celebrare lo sbarco sulla Luna dell’Apollo 11, il 21 luglio del 1969, Omega e Swatch firmano il MoonSwatch più esclusivo di sempre: 11 grammi di Moonshine Gold, soli 1.969 esemplari e una procedur ... msn.com