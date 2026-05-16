Nel 1969, la sonda russa Venera 5 arrivò nell’atmosfera di Venere, inviando dati prima di schiantarsi sul pianeta. La missione riuscì a trasmettere informazioni sulle condizioni atmosferiche e sulla composizione delle nubi acide, rivelando dettagli sulla superficie e sulla atmosfera di Venere. La sonda, dotata di strumenti di analisi, inviò segnali radio verso la Terra per alcuni minuti prima di perdere il contatto. Questi dati rappresentano una delle prime osservazioni dirette sul pianeta, contribuendo alla conoscenza delle sue caratteristiche.

? Domande chiave Come ha fatto la sonda a trasmettere dati prima di schiantarsi?. Cosa ha scoperto la missione sovietica tra le nubi acide?. Perché la missione Venera 5 era cruciale per la corsa allo spazio?. Quali segreti sulla composizione chimica di Venere sono emersi in quei minuti?.? In Breve Missione inserita nel Programma Venera durante la competizione tecnologica con il programma Apollo.. Sonda trasmette dati scientifici per 50 minuti prima della distruzione per pressione.. Rilevata massiccia presenza di anidride carbonica e nubi acide nell'atmosfera venusiana.. Risultati del 1969 hanno guidato le missioni di esplorazione degli anni '70. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Venera 5, la missione russa che svelò l’inferno di Venere nel 1969

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