Triumph ha annunciato il lancio della Speed Twin 1200 TFC, una versione in edizione limitata della linea Factory Custom. La produzione è di 750 esemplari numerati a livello globale. La moto appartiene alla categoria modern classic e rappresenta un modello esclusivo della gamma Triumph.

Triumph amplia la gamma delle proprie Factory Custom con la nuova Speed Twin 1200 TFC, versione esclusiva della modern classic britannica prodotta in soli 750 esemplari numerati a livello mondiale. Ogni moto è identificata da un numero di serie inciso sulla piastra di sterzo superiore in alluminio ricavata dal pieno ed è accompagnata da un certificato di autenticità. La nuova TFC si distingue per una dotazione specifica che comprende numerosi componenti in fibra di carbonio, tra cui parafanghi, pannelli laterali e protezioni tallone, oltre a specchietti bar-end lavorati dal pieno, sella monoposto in pelle e suede, dettagli total black, catena e piedini forcella dorati. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Triumph presenta la nuova 1200 TFC. Custom in edizione limitata

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Triumph Motorcycles presenta la nuova Speed Twin 1200 TFC

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