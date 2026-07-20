Dopo la sua elezione, la neo Miss Bologna ha ricevuto commenti negativi sui social, tra cui insulti con sfondo razzista. La vincitrice, 24 anni, nata a Imola da genitori congolese, ha dichiarato di aver partecipato al concorso per caso e di aspettarsi critiche, ma non comportamenti discriminatori. Ha affermato di essere italiana e di non ritenere che il colore della pelle debba influenzare la rappresentanza della città.

Appena è stata eletta sui social sono iniziate le critiche. E anche le offese a sfondo razzista. La colpa di Marta Bunda, 24 anni, nata a Imola da genitori di origine congolese e nuova Miss Bologna, è il colore della pelle. Così, sotto le sue foto, o le notizie che la riguardavano, oppure anche sulle pagine del concorso di bellezza, sono comparsi commenti e insulti. Di questo tenore: «Proprio la classica ragazza bolognese verace da generazioni», «Tipici comunisti», «Votata solo perché scura, l’Emilia di sinistra funziona così».Il tutto 30 anni dopo l’elezione di Denny Mendez. Tutte polemiche alle quali la ventiquattrenne ha risposto rivendicando la sua storia e l’amore per la città in cui è cresciuta, Bologna appunto. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

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© Corrieredibologna.corriere.it - Miss Bologna: «Mi aspettavo le critiche ma non il razzismo. Per rappresentare la città non conta il colore della pelle, sono italiana. Ho partecipato al concorso per caso»

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