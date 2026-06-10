Non mi hanno fatto entrare per il colore della mia pelle | il 16enne che denuncia la discoteca

Da open.online 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un 16enne ha denunciato di essere stato respinto all’ingresso di una discoteca a causa del colore della pelle. Secondo quanto riferito, ha fatto parte di una fila riservata a persone di colore diverso, ma subito dopo gli è stato negato l’ingresso senza spiegazioni. La famiglia ha presentato una denuncia, segnalando un possibile episodio di discriminazione razziale. La discoteca ha dichiarato di rispettare tutte le normative e di aver agito secondo le procedure standard.

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Prima la fila separata. Poi l’ingresso negato in discoteca. A causa della sua pelle scura. Ne è convinto un 16enne che, per quanto gli è accaduto la sera del 6 giugno a Imola ha presentato denuncia ai carabinieri e, attraverso un legale, l’avvocato Matteo Murgo, una diffida e messa in mora al locale notturno. Con richiesta di risarcimento danni per condotta discriminatoria e rifiuto di accesso. Non mi hanno fatto entrare. «Non mi hanno fatto entrare. Ero in fila fuori e ad un certo punto mi veniva da piangere. Mi sentivo umiliato, così ho chiamato i miei e sono venuti a prendermi», ha raccontato il ragazzo al Resto del Carlino. Il giovane era arrivato intorno alle 23 con un gruppo di amici, aveva comprato il biglietti di accesso online. 🔗 Leggi su Open.online

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