Non mi hanno fatto entrare per il colore della mia pelle | il 16enne che denuncia la discoteca

Un 16enne ha denunciato di essere stato respinto all’ingresso di una discoteca a causa del colore della pelle. Secondo quanto riferito, ha fatto parte di una fila riservata a persone di colore diverso, ma subito dopo gli è stato negato l’ingresso senza spiegazioni. La famiglia ha presentato una denuncia, segnalando un possibile episodio di discriminazione razziale. La discoteca ha dichiarato di rispettare tutte le normative e di aver agito secondo le procedure standard.

Prima la fila separata. Poi l’ingresso negato in discoteca. A causa della sua pelle scura. Ne è convinto un 16enne che, per quanto gli è accaduto la sera del 6 giugno a Imola ha presentato denuncia ai carabinieri e, attraverso un legale, l’avvocato Matteo Murgo, una diffida e messa in mora al locale notturno. Con richiesta di risarcimento danni per condotta discriminatoria e rifiuto di accesso. Non mi hanno fatto entrare. «Non mi hanno fatto entrare. Ero in fila fuori e ad un certo punto mi veniva da piangere. Mi sentivo umiliato, così ho chiamato i miei e sono venuti a prendermi», ha raccontato il ragazzo al Resto del Carlino. Il giovane era arrivato intorno alle 23 con un gruppo di amici, aveva comprato il biglietti di accesso online. 🔗 Leggi su Open.online

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When did horses get their COLOURS The hidden history behind every coat pattern

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Il fatto che questo sia il primo gioco di Fire Emblem, e molto meno un gioco Nintendo, con protagonisti neri mi rende così felice, dove sono gli altri miei fan neri di FE? reddit

San ha detto che aveva pensato di cambiare colore di capelli per questo comeback, ma alla fine ha deciso di non farlo perche non si adattava all immagine che voleva mostrare. In questo momento non puo ancora entrare troppo nei dettagli, perche non è il pe x.com

Non mi hanno fatto entrare per il colore della mia pelle: il 16enne che denuncia la discotecaLa storia da Imola: diffida e messa in mora per il locale L'articolo Non mi hanno fatto entrare per il colore della mia pelle: il 16enne che denuncia la discoteca proviene da Open. msn.com