miss bologna 2026 offese razziste sui social per il colore della sua pelle

Dopo aver vinto il titolo di Miss Bologna 2026, Marta Bunda ha ricevuto commenti sui social network che contenevano insulti razzisti legati al colore della sua pelle. La ragazza ha condiviso le sue emozioni per la vittoria, ma alcuni utenti hanno scritto commenti offensivi e discriminatori. La polemica si è concentrata sui messaggi lasciati online, che hanno suscitato reazioni di sdegno e di condanna.

La gioia per l'elezione di Marta Bunda a Miss Bologna 2026 è durata poche ore: sui social, accanto ai complimenti, sono arrivati anche diversi commenti e insulti razzisti per il colore della sua pelle. La vincitrice, 24 anni, è nata a Imola da una famiglia di origini congolesi. A riportare la notizia è il Corriere della Sera. Bunda non risponde alle offese online, ma per lei interviene lo storico organizzatore del concorso locale, Marco Pellegrini: "Grande tristezza"., Sui suoi profili social Marta Bunda ha scelto di non rispondere alle offese, limitandosi a ringraziare chi le ha manifestato vicinanza: "Grazie per i bellissimi messaggi. Sto cercando di rispondere a tutti, ma siete davvero tantissimi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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