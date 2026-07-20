Miss Bologna insultata | Il razzismo si può battere Sfilo anche per questo

Miss Bologna, Marta Bunda, ha dichiarato che sfilerà portando un messaggio contro il razzismo, dopo aver subito insulti. Ha affermato che il suo obiettivo è dimostrare che i giudizi degli altri non devono definire chi si è. La modella ha parlato con un tono emozionato, sottolineando l’importanza di combattere il razzismo attraverso l’arte della passerella.

"Sfilerò portando con me un messaggio: non lasciate che siano i giudizi degli altri a definire chi siete". Parola di miss Bologna, Marta Bunda, mentre un filo di commozione le attraversa la voce. Origini congolesi, nata a Imola 24 anni fa. Poche ore dopo la conquista del titolo (prima tappa del concorso nazionale) ha subito beceri attacchi razzisti sui social per il colore della pelle. Sugli account di Miss Italia Emilia-Romagna, "i commenti più espliciti sono stati cancellati", dice Marco Pellegrini che organizza il concorso dal 1989. Ma rimangono residui del tipo: "Solo a Bologna succedono queste cose" oppure "ecco la tipica bolognese". Marta Bunda, come ha reagito a quei commenti? "Non fa piacere, chiunque farebbe fatica a restare indifferente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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