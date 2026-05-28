Oddo Psi Palermo | Il centrodestra in Sicilia si può battere se sì è uniti

Notizia in breve

Le elezioni comunali in Sicilia sono viste come un momento di verifica tra cittadini e territorio, oltre ai semplici risultati elettorali. Il segretario provinciale di un partito locale afferma che il centrodestra può essere sconfitto se i suoi membri si presentano uniti. La competizione coinvolge fiducia, delusione, appartenenza e speranza, riflettendo sentimenti e rapporti tra elettori e amministrazioni locali.