Oddo Psi Palermo | Il centrodestra in Sicilia si può battere se sì è uniti

Da palermotoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le elezioni comunali in Sicilia sono viste come un momento di verifica tra cittadini e territorio, oltre ai semplici risultati elettorali. Il segretario provinciale di un partito locale afferma che il centrodestra può essere sconfitto se i suoi membri si presentano uniti. La competizione coinvolge fiducia, delusione, appartenenza e speranza, riflettendo sentimenti e rapporti tra elettori e amministrazioni locali.

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Le elezioni comunali in Sicilia raccontano sempre qualcosa che va oltre i numeri. Non sono solo una sfida tra partiti, ma uno specchio del rapporto tra cittadini e territorio: fiducia, delusione, appartenenza, speranza così dichiara Oscar Oddo, segretario provinciale del Psi palermitano. In. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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