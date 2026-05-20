Bullismo | Unicef e Osservatorio nazionale firmano protocollo per diritti infanzia e adolescenza

L’Unicef Italia e l’Osservatorio Nazionale sul Bullismo e sul Disagio Giovanile hanno siglato un protocollo di due anni. L’accordo riguarda la tutela dei diritti dei bambini e degli adolescenti, con attenzione alle problematiche di bullismo e cyberbullismo. La collaborazione si concentrerà su iniziative e azioni per contrastare i fenomeni e promuovere la consapevolezza tra i giovani. La firma è avvenuta di recente e coinvolge enti che operano nel settore della tutela e della promozione dei diritti dei più giovani.

(Adnkronos) – L’Unicef Italia e l’Osservatorio Nazionale sul Bullismo e sul Disagio Giovanile hanno firmato un protocollo di intesa della durata di due anni per promuovere i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza con particolare riferimento alle tematiche del bullismo e del cyberbullismo. La firma è avvenuta alla presenza del presidente dell’Unicef Italia, Nicola Graziano, e del presidente dell’Osservatorio nazionale sul Bullismo e sul Disagio Giovanile Luca Massaccesi, nel corso della Maratona Bullismo, promossa dall’Osservatorio nazionale sul Bullismo e sul Disagio Giovanil, in piazza Mastai a Roma. ''Il bullismo e il... 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

“Diritti in Comune”, Ancona e UNICEF insieme per l’infanzia e l’adolescenzaANCONA - Il Comune di Ancona ha accolto l’invito dell’UNICEF Italia a partecipare alla quinta edizione della campagna “Diritti in Comune”, promossa...

Leggi anche: Diritti dei bambini: UNICEF Italia e Iostaccolaspina APS firmano Protocollo d’Intesa

NEWS - UNICEF e Osservatorio Nazionale Bullismo (ONBD), firmato Protocollo d'Intesa ift.tt/4WhqjYC x.com

Bullismo: Unicef e Osservatorio nazionale firmano protocollo per diritti infanzia e adolescenzaL’Unicef Italia e l’Osservatorio Nazionale sul Bullismo e sul Disagio Giovanile hanno firmato un protocollo di intesa della durata di due anni per promuovere i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza ... adnkronos.com

Bullismo e cyberbullismo: il protocollo Unicef – Osservatorio nazionaleSiglata un'intesa di due anni. Graziano (Unicef Italia): Sfide che richiedono interventi educativi per proteggere i giovani e promuovere comportamenti sanie un uso responsabile delle tecnologie ... romasette.it