Bullismo | Unicef e Osservatorio nazionale firmano protocollo per diritti infanzia e adolescenza

Da periodicodaily.com 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Unicef Italia e l’Osservatorio Nazionale sul Bullismo e sul Disagio Giovanile hanno siglato un protocollo di due anni. L’accordo riguarda la tutela dei diritti dei bambini e degli adolescenti, con attenzione alle problematiche di bullismo e cyberbullismo. La collaborazione si concentrerà su iniziative e azioni per contrastare i fenomeni e promuovere la consapevolezza tra i giovani. La firma è avvenuta di recente e coinvolge enti che operano nel settore della tutela e della promozione dei diritti dei più giovani.

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(Adnkronos) – L’Unicef Italia e l’Osservatorio Nazionale sul Bullismo e sul Disagio Giovanile hanno firmato un protocollo di intesa della durata di due anni per promuovere i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza con particolare riferimento alle tematiche del bullismo e del cyberbullismo. La firma è avvenuta alla presenza del presidente dell’Unicef Italia, Nicola Graziano, e del presidente dell’Osservatorio nazionale sul Bullismo e sul Disagio Giovanile Luca Massaccesi, nel corso della Maratona Bullismo, promossa dall’Osservatorio nazionale sul Bullismo e sul Disagio Giovanil, in piazza Mastai a Roma. ''Il bullismo e il... 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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