Diritti in Comune Ancona e UNICEF insieme per l’infanzia e l’adolescenza

Da anconatoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Ancona ha deciso di aderire alla quinta edizione della campagna “Diritti in Comune” promossa dall’UNICEF Italia, in vista del 27 maggio, data che ricorda il 35° anniversario della ratifica italiana della Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza. L’iniziativa coinvolge diverse amministrazioni comunali e mira a sensibilizzare l’opinione pubblica sui diritti dei minori. La campagna si svolge in concomitanza con questa ricorrenza e prevede varie attività e iniziative di informazione.

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ANCONA - Il Comune di Ancona ha accolto l’invito dell’UNICEF Italia a partecipare alla quinta edizione della campagna “Diritti in Comune”, promossa in occasione del prossimo 27 maggio, 35° anniversario della ratifica italiana della Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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