Diritti in Comune Ancona e UNICEF insieme per l’infanzia e l’adolescenza
Il Comune di Ancona ha deciso di aderire alla quinta edizione della campagna “Diritti in Comune” promossa dall’UNICEF Italia, in vista del 27 maggio, data che ricorda il 35° anniversario della ratifica italiana della Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza. L’iniziativa coinvolge diverse amministrazioni comunali e mira a sensibilizzare l’opinione pubblica sui diritti dei minori. La campagna si svolge in concomitanza con questa ricorrenza e prevede varie attività e iniziative di informazione.
ANCONA - Il Comune di Ancona ha accolto l’invito dell’UNICEF Italia a partecipare alla quinta edizione della campagna “Diritti in Comune”, promossa in occasione del prossimo 27 maggio, 35° anniversario della ratifica italiana della Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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