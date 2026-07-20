Minecraft sbarca anche a Gardaland | il videogioco più popolare diventa realtà

Minecraft, uno dei videogiochi più popolari dell'ultimo periodo, sbarca a Gardaland. Ma solo per poco tempo: fino al 28 agosto infatti, l'universo pixelato arriva a Gardaland Resort, offrendo agli ospiti la possibilità di incontrare dal vivo i celebri mobs, esplorare esperienze a tema e vivere una giornata di divertimento in famiglia, adatta a tutte le età. Per l'estate 2026, Gardaland Resort è l'unica destinazione in Italia e una delle sole due location in Europa in cui è possibile vivere Minecraft Meet the Mobs, disponibile in contemporanea esclusivamente anche ad Alton Towers Resort, nel Regno Unito. L'evento è stato inaugurato ufficialmente assieme agli iconici mobs del celebre videogioco, accolti come vere e proprie star dai visitatori, desiderosi di scattare selfie e vivere incontri indimenticabili. 🔗 Leggi su Video.corrieredelveneto.corriere.it

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