Minecraft sbarca anche a Gardaland | il videogioco più popolare diventa realtà

Da video.corrieredelveneto.corriere.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Minecraft entra temporaneamente nel parco di divertimenti, con un'installazione dedicata che resterà aperta fino al 28 agosto. La collaborazione permette ai visitatori di vivere un'esperienza ispirata al videogioco, che si svolge all’interno del parco. La presenza di Minecraft a Gardaland rappresenta un’occasione limitata per il pubblico di interagire con elementi del gioco in un ambiente reale. La mostra o l’installazione sarà accessibile solo durante il periodo estivo.

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Minecraft, uno dei videogiochi più popolari dell'ultimo periodo, sbarca a Gardaland. Ma solo per poco tempo: fino al 28 agosto infatti, l'universo pixelato arriva a Gardaland Resort, offrendo agli ospiti la possibilità di incontrare dal vivo i celebri mobs, esplorare esperienze a tema e vivere una giornata di divertimento in famiglia, adatta a tutte le età. Per l'estate 2026, Gardaland Resort è l'unica destinazione in Italia e una delle sole due location in Europa in cui è possibile vivere Minecraft Meet the Mobs, disponibile in contemporanea esclusivamente anche ad Alton Towers Resort, nel Regno Unito. L'evento è stato inaugurato ufficialmente assieme agli iconici mobs del celebre videogioco, accolti come vere e proprie star dai visitatori, desiderosi di scattare selfie e vivere incontri indimenticabili. 🔗 Leggi su Video.corrieredelveneto.corriere.it

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