Il 13 e 14 giugno, Gardaland Resort ospiterà il K-Pop Festival, un evento dedicato alla cultura coreana. Durante le due giornate, ci saranno esibizioni musicali e masterclass sul genere. L’evento si svolgerà all’interno del parco, coinvolgendo artisti e appassionati di K-pop in un format che combina musica e approfondimenti. La manifestazione si svolgerà in vari spazi del resort, con ingressi regolamentati.

Gardaland Resort dà vita al festival interamente dedicato alla cultura K-pop. L’appuntamento è per il 13 e 14 giugno. Tra gli ospiti Rocky e Kisu che si esibiranno sabato 13, mentre Lightsum e Hyuny saranno protagonisti domenica 14. Si aggiunge alla line up di artisti musicali, in entrambe le giornate, Yeong Dee. Realizzato in collaborazione con K-Pop Italia e Kinetic Vibe, il Gardaland K-Pop Festival porterà in Italia anche attori protagonisti del mondo K-drama, le serie coreane che negli ultimi anni hanno conquistato un pubblico sempre più ampio anche in Italia. Confermata la presenza di Park Min-Kyu (sabato 13) e di Mun Jihu (domenica 14). Per l’occasione, in entrambi i giorni, il Parco prolungherà in via del tutto esclusiva l’apertura fino alle 23, con un programma di attività già dalle 12. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - A Gardaland sbarca il ’K-Pop Festival’. Musica e masterclass

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