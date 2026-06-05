A Gardaland sbarca il ’K-Pop Festival’ Musica e masterclass

Da quotidiano.net 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il 13 e 14 giugno, Gardaland Resort ospiterà il K-Pop Festival, un evento dedicato alla cultura coreana. Durante le due giornate, ci saranno esibizioni musicali e masterclass sul genere. L’evento si svolgerà all’interno del parco, coinvolgendo artisti e appassionati di K-pop in un format che combina musica e approfondimenti. La manifestazione si svolgerà in vari spazi del resort, con ingressi regolamentati.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Gardaland Resort dà vita al festival interamente dedicato alla cultura K-pop. L’appuntamento è per il 13 e 14 giugno. Tra gli ospiti Rocky e Kisu che si esibiranno sabato 13, mentre Lightsum e Hyuny saranno protagonisti domenica 14. Si aggiunge alla line up di artisti musicali, in entrambe le giornate, Yeong Dee. Realizzato in collaborazione con K-Pop Italia e Kinetic Vibe, il Gardaland K-Pop Festival porterà in Italia anche attori protagonisti del mondo K-drama, le serie coreane che negli ultimi anni hanno conquistato un pubblico sempre più ampio anche in Italia. Confermata la presenza di Park Min-Kyu (sabato 13) e di Mun Jihu (domenica 14). Per l’occasione, in entrambi i giorni, il Parco prolungherà in via del tutto esclusiva l’apertura fino alle 23, con un programma di attività già dalle 12. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

a gardaland sbarca il 8217k pop festival8217 musica e masterclass
© Quotidiano.net - A Gardaland sbarca il ’K-Pop Festival’. Musica e masterclass
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Gardaland K-Pop FestivalPer la prima volta in Italia, Gardaland Resort ospiterà un festival dedicato alla cultura K-pop, attirando un pubblico di appassionati provenienti da...

Tutto il K-pop che volete: a Gardaland il primo festival italiano dedicato al genere che fa impazzire la generazione TikTokA Gardaland si terrà il primo festival italiano dedicato al K-pop, un genere musicale che ha conquistato giovani e appassionati grazie anche alla...

Temi più discussi: A Gardaland sbarca il ’K-Pop Festival’. Musica e masterclass; Gardaland capitale del K-Pop: arriva il festival sul fenomeno del momento; Gardaland Resort: inizia la stagione 2026 con novità entusiasmanti.

pop festival a gardaland sbarca ilA Gardaland sbarca il ’K-Pop Festival’. Musica e masterclassGardaland Resort dà vita al festival interamente dedicato alla cultura K-pop. L’appuntamento è per il 13 e 14 giugno. quotidiano.net

Tutto il K-pop che volete: a Gardaland il primo festival italiano dedicato al genere che fa impazzire la generazione TikTokCantanti, gruppi, attori e dj: il fenomeno culturale e musicale in arrivo dalla Corea del Sud invade il parco divertimenti. In programma anche masterclass di danza ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web