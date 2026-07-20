A Gardaland Resort, il videogioco Minecraft prende vita in una nuova attrazione aperta al pubblico. La cerimonia di inaugurazione si è svolta oggi, con la presenza di rappresentanti del parco e sviluppatori. La struttura ricrea ambientazioni e elementi del gioco, offrendo ai visitatori un’esperienza immersiva. L’installazione si trova all’interno del parco e sarà accessibile a partire da questa settimana.

Brescia, 20 luglio 2026 – Novità a Gardaland Resort, il parco divertimenti sul Lago di Garda, a due passi dalla Lombardia: un’entusiasmante cerimonia inaugurale, culminata in una simpatica cascata di blocchi pixelati, ha dato ufficialmente il via a Minecraft Meet the Mobs, l’evento che, fino al 28 agosto, offrirà agli ospiti la possibilità di incontrare dal vivo i celebri mobs, esplorare esperienze a tema e vivere una giornata di divertimento in famiglia, adatta a tutte le età. L’inaugurazione. L'evento è stato inaugurato ufficialmente assieme agli iconici mobs del celebre videogioco, accolti come vere e proprie star dai visitatori, desiderosi di scattare selfie e vivere incontri indimenticabili. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Minecraft, il videogioco diventa realtà a Gardaland Resort: ecco come e quando

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