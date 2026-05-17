Un giovane di 28 anni è stato arrestato dai carabinieri dopo aver minacciato ripetutamente la madre e averla richiesta di somme di denaro. Le richieste di denaro si sono susseguite nel tempo, con l’ultimo episodio verificatosi nella mattinata di ieri, quando l’uomo si è recato sul luogo di lavoro della madre per chiederle altri soldi. La donna, preoccupata, ha deciso di rivolgersi alle forze dell’ordine, che hanno poi proceduto all’arresto del 28enne.

Tempo di lettura: < 1 minuto Le richieste di denaro erano continue. L’ultima ieri mattina. Un 28enne ha raggiunto la mamma sul luogo di lavoro per farsi ancora dei soldi. Ma la donna ha chiamato il cugino che a sua volta ha inoltrato la richiesta di aiuto ai carabinieri. E quando i militari sono giunti sul posto hanno trovato la donna stremata. Tra le lacrime ha raccontato altri episodi di violenza, minacce e richieste di denaro. Il figlio era ancora nel locale ed è stato bloccato. E’ accaduto sull’isola di Procida. Nell’abitazione della donna i carabinieri hanno trovato mobili distrutti, suppellettili danneggiati, infissi rotti. Segni di una rabbia incontrollata esplosa all’interno delle mura domestiche. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Minacce e continue richieste di soldi alla mamma, giovane arrestato dai carabinieri

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Caught husband with an illegitimate child, I laughed as I made him go bankrupt instantly!

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