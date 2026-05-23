Un uomo di 35 anni con problemi di tossicodipendenza è stato arrestato per stalking e estorsione. L'uomo aveva minacciato e vessato ripetutamente i genitori anziani per ottenere denaro da usare per la droga. Su richiesta delle autorità, è stato sottoposto a custodia cautelare. Le minacce sono durate per un periodo prolungato, con pressioni continue sui genitori per ottenere denaro.

Minacce e vessazioni continue nei confronti degli anziani genitori per ottenere soldi per la droga. Per questo un genovese di 35 anni è stato arrestato dalla polizia a Genova. Il giovane secondo quanto denunciato degli stessi familiari, entrambi anziani e malati, li avrebbe vessati per lungo tempo con richieste pesanti di denaro con il quale comprava sostanze stupefacenti. Secondo quanto ricostruito dall’indagine, le vessazioni erano diventate sempre più frequenti e aggressive, tanto da spingere la coppia di anziani a presentare una denuncia formale per stalking ed estorsione. I genitori hanno raccontato agli investigatori di vivere nel terrore del figlio, descrivendo un quadro di continue richieste di denaro, insulti e minacce. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Genova, minacce continue agli anziani genitori per farsi dare i soldi della droga, denunciato e arrestato per stalking

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