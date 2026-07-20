Milano Vannacci e la sfida dell’intelligenza artificiale

Un video generato con l’intelligenza artificiale ha riacceso il dibattito sul ruolo di questa tecnologia nelle campagne elettorali. Il contenuto, definito come “slopaganda”, solleva questioni sulla trasparenza e l’uso di strumenti digitali per influenzare l’opinione pubblica. La discussione si concentra sull’impatto dell’IA nel settore politico e sulla possibilità che questa tecnica diventi una nuova modalità di comunicazione elettorale.

Da “slopaganda” a nuova frontiera della comunicazione politica: il caso del video generato con l’IA rilancia il dibattito sul futuro delle campagne elettorali Il futuro della comunicazione politica passa anche dall’intelligenza artificiale. A dimostrarlo è il video “Milano 2050. Ecco come la vorrebbe la sinistra”, pubblicato sui canali di Roberto Vannacci e destinato a far discutere. Le immagini, create attraverso strumenti di IA, mostrano uno scenario volutamente distopico: una Milano trasformata, secondo la narrazione del video, in una città segnata dal degrado, dalla perdita di sicurezza e da una crisi dell’identità culturale. Le critiche non sono mancate. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

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MILITANTE del partito di VANNACCI prende a pugni un uomo

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