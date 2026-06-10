Intelligenza artificiale Piantedosi | Utilizzo dell’intelligenza artificiale da parte delle forze dell’ordine

Il Consiglio dei ministri ha approvato due decreti legislativi in fase preliminare riguardanti l’uso dell’intelligenza artificiale da parte delle forze dell’ordine. Piantedosi ha dichiarato che si tratta di interventi normativi per regolamentare l’impiego di queste tecnologie. Non sono stati forniti dettagli specifici sui contenuti dei decreti o sui tempi di attuazione. La discussione si è concentrata sulla necessità di un quadro normativo per l’utilizzo dell’intelligenza artificiale nelle attività di sicurezza pubblica.

Piantedosi in conferenza stampa – Il Cdm ha approvato in esame preliminare due decreti legislativi che adeguano la normativa nazionale ai regolamenti europei su regole armonizzate sull’Ia, in materia di poteri delle Autorità nazionali e di utilizzo dell’Ia nella formazione e in materia di utilizzo dei sistemi di Ia per l’attività di polizia e di responsabilità civile e penale. Il Cdm ha approvato in esame preliminare due decreti legislativi che adeguano la normativa nazionale ai regolamenti europei su regole armonizzate sull’intelligenza artificiale, in materia di poteri delle Autorità nazionali e di utilizzo dell’intelligenza artificiale nella formazione e in materia di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale per l’attività di Polizia e di responsabilità civile e penale. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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Piantedosi: L'IA a supporto della sicurezza non sarà un grande fratello

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