La sfida dell’Intelligenza artificiale Come districarsi nella trasformazione

Notizia in breve

Dopo l’AI Week di Milano, anche Monza ha organizzato un evento dedicato all’intelligenza artificiale. L'incontro ha coinvolto esperti e cittadini, concentrandosi sulle applicazioni tecnologiche e sugli effetti sociali, educativi e cooperativi. La discussione si è focalizzata sulle sfide di adattarsi ai cambiamenti portati dall’IA e sulle implicazioni per vari settori. Nessuna decisione o impegno concreto è stato annunciato durante l’evento.