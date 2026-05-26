La sfida dell’Intelligenza artificiale Come districarsi nella trasformazione
Dopo l’AI Week di Milano, anche Monza ha organizzato un evento dedicato all’intelligenza artificiale. L'incontro ha coinvolto esperti e cittadini, concentrandosi sulle applicazioni tecnologiche e sugli effetti sociali, educativi e cooperativi. La discussione si è focalizzata sulle sfide di adattarsi ai cambiamenti portati dall’IA e sulle implicazioni per vari settori. Nessuna decisione o impegno concreto è stato annunciato durante l’evento.
Dopo l’AI Week di Milano, anche Monza porta al centro del dibattito l’Intelligenza artificiale, con uno sguardo rivolto non solo all’innovazione tecnologica ma anche alle sue ricadute sociali, educative e nel mondo della cooperazione. Giovedì il Capitol Anteo spazioCinema ospiterà l’approfondimento “Intelligenza Artificiale: trasformazione digitale consapevole. Tecnologie, impatti sociali e scenari per il Terzo settore“, promosso dal Consorzio CSeL con il patrocinio del Comune, una mattinata densa, dalle 9.30 alle 13. L’obiettivo è affrontare una domanda sempre più attuale: come utilizzare l’IA in modo inclusivo e realmente utile alle persone. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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