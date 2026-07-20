Milano strappa la collana d’oro a una 69enne | arrestato peruviano

Un uomo peruviano di 31 anni è stato arrestato dopo aver strattonato e rapinato una donna di 69 anni in via Porpora, vicino alla fermata Loreto, nel primo pomeriggio di sabato. L’uomo le ha strappato la collana d’oro al collo e si è dato alla fuga. La polizia ha intercettato e fermato il sospetto poco dopo, recuperando la refurtiva.

L’ha strattonata per strada e le ha rubato la collana d’oro che aveva al collo. Poi è scappato. È successo in via Porpora, vicino alla fermata metropolitana di Loreto, nel pomeriggio di sabato (verso le 16.15). La donna, una signora del 1957, ha subito avvisato le forze dell’ordine. Sono intervenuti perciò gli agenti della Polizia di Stato, che dopo alcune ricerche sono riusciti a rintracciare l’uomo, un cittadino peruviano del 1991 arrestato per rapina aggravata. La vittima è stata invece portata in codice verde alla clinica Città Studi, da dove è stata dimessa con una prognosi di 20 giorni. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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Milano, seguono un uomo fin nel cortile di casa e gli rubano lorologio da 25mila euro

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