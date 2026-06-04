Strappa una collana d’oro dal collo di un uomo arrestato davanti all’ascensore di via Acton

Da napolitoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un uomo è stato arrestato dopo aver aggredito un altro in attesa di entrare in un ascensore pubblico in via Acton. Durante l’aggressione, gli ha strappato una collana d’oro dal collo. L’episodio è avvenuto davanti all’ascensore e ha portato all’intervento delle forze dell’ordine. Non sono stati segnalati feriti gravi. La vittima ha riferito di aver subito il furto. L’autore dell’aggressione è stato fermato poco dopo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Ha aggredito un uomo in attesa di entrare nell’ascensore comunale di via Acton e gli ha strappato dal collo una collana d’oro. A pochi metri, però, c’era una gazzella dei carabinieri che ha visto la scena ed è intervenuta.I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli hanno arrestato N.B., 32enne. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

CISTERNA: STRAPPA LA COLLANA D'ORO, UN ARRESTO E DUE DENUNCE

Video CISTERNA: STRAPPA LA COLLANA D'ORO, UN ARRESTO E DUE DENUNCE

Notizie e thread social correlati

Strappa la collana dal collo di un uomo seduto al bar, il colpo sull'isola pedonale: arrestato 18enneUn giovane di 18 anni è stato arrestato dopo aver strappato la collana dal collo di un uomo seduto a un tavolino in un bar situato in un’area...

Strappa una catenina d'oro dal collo della vittima. Individuato e arrestatoLo scorso 26 marzo, un ragazzo straniero di 20 anni è stato arrestato dopo aver strappato una catenina d’oro dal collo di una vittima.

Temi più discussi: Gli strappa la collana d'oro e lo minaccia con un taglierino: 20enne arrestato per rapina aggravata; Gli strappa la collana e lo minaccia con un taglierino: arrestato; Ancona, la lite nel bar degenera: gli strappa la collana d'oro e lo minaccia con un taglierino. Condannato un 20enne pregiudicato; Strappa la collana e minaccia la vittima col taglierino, arrestato un 20enne.

strappa una collana dNapoli, 32enne strappa una collana d'oro: arrestati dai carabinieriNei pressi dell’ascensore comunale di Via Acton, i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli hanno arrestato per rapina impropria e porto abusivo di armi Nadhir ... ilmattino.it

Napoli, strappa una collana a una turista a Piazza Garibaldi: 22enne fermato dalla PoliziaUn giovane di 22 anni è stato fermato dalla Polizia di Stato con l’accusa di rapina dopo un episodio avvenuto a Napoli nei pressi di Piazza Garibaldi. Il ragazzo, già noto alle forze dell’ordine ... magazinepragma.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web