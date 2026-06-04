Strappa una collana d’oro dal collo di un uomo arrestato davanti all’ascensore di via Acton

Un uomo è stato arrestato dopo aver aggredito un altro in attesa di entrare in un ascensore pubblico in via Acton. Durante l’aggressione, gli ha strappato una collana d’oro dal collo. L’episodio è avvenuto davanti all’ascensore e ha portato all’intervento delle forze dell’ordine. Non sono stati segnalati feriti gravi. La vittima ha riferito di aver subito il furto. L’autore dell’aggressione è stato fermato poco dopo.

Ha aggredito un uomo in attesa di entrare nell’ascensore comunale di via Acton e gli ha strappato dal collo una collana d’oro. A pochi metri, però, c’era una gazzella dei carabinieri che ha visto la scena ed è intervenuta.I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli hanno arrestato N.B., 32enne. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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CISTERNA: STRAPPA LA COLLANA D'ORO, UN ARRESTO E DUE DENUNCE

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