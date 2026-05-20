Tentata rapina a Gallarate con una doppia lama di 20 cm due minorenni arrestati | il video dell' aggressione

A Gallarate, due minorenni sono stati arrestati dopo aver tentato una rapina. Durante l’episodio, hanno minacciato una persona con un coltello di circa 20 centimetri. La vicenda è stata ripresa in un video, che mostra l’aggressione. Il Tribunale per i Minorenni di Milano ha disposto le misure cautelari nei confronti dei due giovani coinvolti. La polizia ha condotto le operazioni di arresto e ha sequestrato l’arma utilizzata.

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Due minorenni sono stati arrestati e sottoposti alla misura della permanenza in casa a seguito di una tentata rapina avvenuta nel centro di Gallarate. Il provvedimento, emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale per i Minorenni di Milano, è stato adottato dopo che gli agenti del Commissariato hanno identificato e rintracciato i responsabili nelle loro abitazioni, grazie a indagini tempestive. Le indagini della Polizia di Stato Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’attività investigativa ha preso avvio dopo un grave episodio avvenuto la sera del 19 marzo scorso nel centro cittadino di Gallarate. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Tentata rapina a Gallarate con una doppia lama di 20 cm, due minorenni arrestati: il video dell'aggressione ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Milano, arrestati 4 minorenni per tentato omicidio: il video dell'aggressione a due 20enniQuattro minorenni sono stati arrestati a Milano con l’accusa tentato omicidio: sono sospettati di aver aggredito due ragazzi di 20 anni nella notte... Rapina da 20 euro con pistola e coltello a uncino a Catania, due minorenni arrestatiDue minorenni sono stati arrestati per rapina aggravata ai danni di alcuni coetanei a Catania. Gallarate, accerchiato e minacciato con un coltello: arrestati due minorenniTentata rapina nella zona commerciale della Torre del Seprio. A far sfumare all’ultimo il colpo, l’arrivo di un’automobile di passaggio ... ilgiorno.it Gallarate. Accerchiato e minacciato con un coltello in centro: fermati due minorenni(mi-lorenteggio.com) Gallarate, 20 maggio 2026 – La Polizia di Stato di Gallarate ha arrestato e sottoposto alla misura della permanenza in casa due ragazzi, gravemente indiziati di aver pianificato e ... mi-lorenteggio.com