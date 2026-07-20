Baranzate irruzione nella sede della Polizia locale con un coltello | arrestato per terrorismo
Un uomo di 31 anni, di nazionalità marocchina e affetto da disturbo bipolare, ha fatto irruzione nella sede della Polizia locale di Baranzate. L’uomo ha minacciato i presenti con un coltello sul quale era scritto “Allah Akbar”. È stato subito arrestato con l’accusa di terrorismo. Nessuno dei presenti è rimasto ferito durante l’episodio. La polizia ha sequestrato il coltello e avviato le indagini.
Baranzate (Milano) – Fa irruzione nel comando della Polizia locale di Baranzate e minaccia i presenti con un coltello con scritto “allah akbar: arrestato 31enne marocchino affetto da disturbo bipolare della personalità. Le minacce col coltello. E’ accaduto venerdì scorso, intorno alle 12,30, quando sul posto si sono precipitati i carabinieri della Tenenza di Bollate che hanno bloccato e disarmato l’uomo, il quale non ha opposto resistenza. Stava minacciando e insultando i presenti brandendo in aria un coltello da cucina dalla lama di 20 centimetri, su cui era stato scritto con pennarello indelebile “allah akbar”. E’ stato quindi arrestato... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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