Baranzate irruzione nella sede della Polizia locale con un coltello | arrestato per terrorismo

Notizia in breve

Un uomo di 31 anni, di nazionalità marocchina e affetto da disturbo bipolare, ha fatto irruzione nella sede della Polizia locale di Baranzate. L’uomo ha minacciato i presenti con un coltello sul quale era scritto “Allah Akbar”. È stato subito arrestato con l’accusa di terrorismo. Nessuno dei presenti è rimasto ferito durante l’episodio. La polizia ha sequestrato il coltello e avviato le indagini.