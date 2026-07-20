Un uomo di 31 anni ha minacciato i presenti nel comando della polizia locale di Baranzate, nel Milanese, estraendo un coltello con la scritta “Allah Akbar” sulla lama. L’individuo ha brandito l’arma in modo minaccioso e urlato, creando momenti di tensione tra il personale presente. La polizia è intervenuta immediatamente, riuscendo a bloccare l’uomo e a recuperare il coltello. Non sono stati segnalati feriti durante l’accaduto.

Attimi di paura all’interno del comando della polizia locale di Baranzate, nel Milanese, dove un marocchino di 31 anni ha estratto un coltello sulla cui lama era stato scritto con un pennarello “Allah Akbar” e ha iniziato a brandirlo in aria, urlando minacce contro i presenti. L’uomo è stato arrestato in flagranza dai carabinieri della vicina tenenza di Bollate, con le accuse di attentato per finalità terroristica e minaccia ad un corpo amministrativo o ai suoi singoli componenti. Il coltello con la scritta “Allah Akbar” e le minacce ai presenti. Secondo quanto emerso, l’uomo sarebbe affetto da disturbo bipolare della personalità, ha diversi precedenti ed era sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria, emessa dal tribunale di Milano per un furto aggravato. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Brandisce un coltello con la scritta “Allah Akbar”: marocchino semina terrore nel comando della polizia locale

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