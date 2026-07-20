Milano Malpensa Singapore Airlines celebra 20 anni di voli | festa nell’area gate dell’aeroporto
Singapore Airlines ha celebrato i vent’anni di voli diretti tra Milano e Singapore con una festa nell’area gate dell’aeroporto di Malpensa. La compagnia ha sottolineato come questi collegamenti siano stati mantenuti grazie alla collaborazione con i passeggeri e i partner. La cerimonia ha coinvolto personale e clienti, senza specificare ulteriori dettagli. La celebrazione si è svolta il 20 luglio 2026, in occasione del ventesimo anniversario del servizio.
Varese, 20 luglio 2026 – “ Vent'anni di collegamenti diretti tra Milano e Singapore rappresentano un risultato costruito insieme ai nostri passeggeri e ai nostri partner”. Con queste parole il General Manager Italia di Singapore Airlines, Aswin K, ha aperto le celebrazioni organizzate nell'area Gate dell'aeroporto di Milano Malpensa per i l ventesimo anniversario del collegamento diretto con la città-Stato asiatica, inaugurato il 20 luglio 2006. Lo scalo varesino ha festeggiato il traguardo con una cerimonia dedicata ai passeggeri del volo SQ355 in partenza per Singapore. Tra gli eventi, la tradizionale Lion Dance, il taglio della torta insieme ai rappresentanti di SEA Milan Airports e la consegna di gadget commemorativi ai viaggiatori in imbarco, trasformando il gate in uno spazio di festa e di incontro tra culture. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Segui gli aggiornamenti su Milano.
Precision Plane Parking! (Singapore Airlines A350 CLOSE UP Parking on Airport Stand)
Notizie e thread social correlati
Singapore Airlines celebra 20 anni di voli a MalpensaSingapore Airlines ha festeggiato i 20 anni di voli diretti tra Singapore e l’aeroporto di Malpensa.
Milano Comics&Games. Anime, manga e cosplay nell’area di Malpensa FiereA Malpensa Fiere si svolge l’evento Milano Comics&Games, che vede protagonisti anime, manga e cosplay.
Argomenti più discussi: Singapore Airlines rilancia le Spontaneous Escapes: Europa di nuovo in promozione e Milano tra le protagoniste; EVA Air, Star Alliance e il vantaggio per chi dall’Italia vola verso Oriente.
Sciopero negli aeroporti e in Easyjet il 5 luglio, cancellati 56 voli da Milano Malpensa e Linate, ecco le destinazioni toccate. Tra le motivazioni dello sciopero la richiesta di riconoscimento del lavoro domenicale facebook
Milano Malpensa, Singapore Airlines celebra 20 anni di voli: festa nell’area gate dell’aeroportoVarese, 20 luglio 2026 – Vent'anni di collegamenti diretti tra Milano e Singapore rappresentano un risultato costruito insieme ai nostri passeggeri e ai nostri partner. Con queste parole il General ... ilgiorno.it
Singapore Airlines celebra 20 anni di voli a MalpensaIl primo collegamento diretto decollò il 20 luglio 2006 con tre voli settimanali. Oggi le frequenze sono giornaliere, operate Airbus A350-900 da 253 posti, confermando il ruolo strategico dello scalo ... msn.com