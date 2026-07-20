Milano Malpensa Singapore Airlines celebra 20 anni di voli | festa nell’area gate dell’aeroporto

Notizia in breve

Singapore Airlines ha celebrato i vent’anni di voli diretti tra Milano e Singapore con una festa nell’area gate dell’aeroporto di Malpensa. La compagnia ha sottolineato come questi collegamenti siano stati mantenuti grazie alla collaborazione con i passeggeri e i partner. La cerimonia ha coinvolto personale e clienti, senza specificare ulteriori dettagli. La celebrazione si è svolta il 20 luglio 2026, in occasione del ventesimo anniversario del servizio.