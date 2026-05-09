A Malpensa Fiere si svolge l’evento Milano Comics&Games, che vede protagonisti anime, manga e cosplay. Negli ultimi anni, questa cultura si è diffusa tra diverse fasce di pubblico, coinvolgendo non solo appassionati ma anche famiglie e bambini. Gli appuntamenti dedicati alla cultura pop continuano a crescere, attirando un pubblico sempre più vario e numeroso in tutta Italia.

MALPENSA (Varese) Da fenomeno di nicchia a linguaggio generazionale capace di coinvolgere adulti, famiglie e bambini: il mondo di anime, manga e cosplay continua a conquistare pubblico in tutta Italia, trasformando eventi dedicati alla cultura pop in appuntamenti sempre più trasversali. Lo dimostra anche la ventunesima edizione di Milano Comics&Games, in programma oggi e domani negli spazi di MalpensaFiere, dove fumetti, videogiochi e cultura nerd si intrecciano ormai con il concetto stesso di intrattenimento familiare. Negli ultimi anni il cosplay ha smesso di essere considerato soltanto un hobby giovanile. Sempre più adulti partecipano alle fiere vestendo i panni dei personaggi simbolo dell’immaginario giapponese, dei videogiochi o dei grandi universi fantasy e cinematografici.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Milano Comics&Games. Anime, manga e cosplay nell’area di Malpensa Fiere

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MILANO COMICS 2025: LA MIA PRIMA FIERA NERD TRA CARTE, COSPLAY, ACTION FIGURE E TANTO ALTRO

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