Milano la retata della polizia contro le baby gang

Notizia in breve

La polizia ha arrestato oltre 50 persone durante una retata contro baby gang a Milano. Sono stati sequestrati numerosi smartphone e computer, trovati circa 1.000 profili social che diffondevano messaggi di odio e incitavano alla violenza. Tra i contenuti pubblicati, anche minacce contro agenti e riferimenti all’uso di armi da fuoco e da taglio. L’operazione ha coinvolto diverse squadre specializzate e si è concentrata su attività di monitoraggio online e sul territorio.