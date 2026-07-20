Milano la retata della polizia contro le baby gang
La polizia ha arrestato oltre 50 persone durante una retata contro baby gang a Milano. Sono stati sequestrati numerosi smartphone e computer, trovati circa 1.000 profili social che diffondevano messaggi di odio e incitavano alla violenza. Tra i contenuti pubblicati, anche minacce contro agenti e riferimenti all’uso di armi da fuoco e da taglio. L’operazione ha coinvolto diverse squadre specializzate e si è concentrata su attività di monitoraggio online e sul territorio.
Quasi mille profili social che inneggiavano all’odio e alla violenza fisica. Anche contro appartenenti alle forze di polizia. E all’uso delle armi da fuoco e da taglio. Ssono stati individuati dalla polizia durante la maxi operazione contro la criminalità giovanile in 44 province italiane che ha portato all’arresto di 539 persone. Dei 973 profili scoperti, due sono segnalati alle competenti autorità giudiziarie per l’eventuale oscuramento. Arresti e custodie. Nella maxi operazione di Stato contro la microcriminalità messa in atto stamani dalla polizia di Stato in 44 province a Milano i poliziotti hanno indagato in stato di libertà, per reati a vario titolo, 92 persone. 🔗 Leggi su Open.online
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Milano, maxi retata contro le baby gang. Armi e droga: 539 arresti
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