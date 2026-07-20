Una vasta operazione contro le baby gang ha portato all’arresto di 539 persone in 45 città italiane. A Milano, due minorenni di 15 e 17 anni sono state arrestate dalla Squadra Mobile e sono in carcere, su ordine del giudice dei minori, per una rapina aggravata avvenuta la notte del 25 giugno in via Torino. Le ragazze sono considerate responsabili dell’assalto a una giovane in pieno centro.

Milano, 20 luglio 2026 – Due minorenni, di 15 e 17 anni, sono state arrestate dalla Squadra Mobile di Milano e sono in carcere per ordine del gip dei minori perché ritenute responsabili di rapina pluriaggravata ai danni di una giovane, avvenuta la notte del 25 giugno scorso, a Milano in via Torino, in pieno centro. Una delle arrestate era particolarmente attiva su un noto canale social dove aveva persino pubblicato poco dopo il video dell'aggressione. Grazie all'analisi delle immagini degli impianti di videosorveglianza presenti nella zona ed approfonditi accertamenti, è stato possibile individuare le due giovani (una italiana e l'altra tunisina). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Maxi retata contro le baby gang in 45 città italiane, 539 arresti: a Milano denunciate due ragazze minorenni per rapina aggravata

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Il rapper Baby Gang arrestato ancora, porto abusivo di armi e rapina: tutte le (nuove) accuse

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