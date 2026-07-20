In tutta Italia sono state arrestate 539 persone in una vasta operazione contro le baby gang, che ha coinvolto 44 città. A Milano, due minorenni di 15 e 17 anni sono state messe in custodia cautelare per rapina aggravata, commessa il 25 giugno in via Torino. La polizia ha condotto numerose perquisizioni e identificato altri sospetti, senza ulteriori dettagli sui soggetti coinvolti o sulle modalità dell’intervento.

Milano, 20 luglio 2026 – Due minorenni, di 15 e 17 anni, sono state arrestate dalla Squadra Mobile di Milano e sono in carcere per ordine del gip dei minori perché ritenute responsabili di rapina pluriaggravata ai danni di una giovane, avvenuta la notte del 25 giugno scorso, a Milano in via Torino, in pieno centro. Una delle arrestate era particolarmente attiva su un noto canale social dove aveva persino pubblicato poco dopo il video dell'aggressione. Grazie all'analisi delle immagini degli impianti di videosorveglianza presenti nella zona ed approfonditi accertamenti, è stato possibile individuare le due giovani (una italiana e l'altra tunisina). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Maxi retata contro le baby gang in 44 città italiane, 539 arresti: a Milano denunciate due ragazze minorenni per rapina aggravata

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Il rapper Baby Gang arrestato ancora, porto abusivo di armi e rapina: tutte le (nuove) accuse

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