Milano la città che sale | il festival itinerante colora il Corvetto tra musica e acrobati

Da ilgiorno.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Da domani parte la nuova edizione del festival Milano la Città che Sale, che quest’anno si sposta nel quartiere Corvetto. La manifestazione prevede spettacoli di musica e acrobati, coinvolgendo artisti in performance all’aperto. L’evento durerà diversi giorni e si terrà in varie piazze del quartiere. La location principale sarà una piazza centrale, dove si svolgeranno gli spettacoli principali. Nessuna altra informazione sui dettagli organizzativi o sugli artisti coinvolti.

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Milano –  Preparatevi, da domani parte la nuova edizione del festival Milano la Città che Sale, con una novità logistica. La manifestazione trasloca dal Municipio 3 al Municipio 4 con un calendario che prevede performance e concerti on the road, street parade ed esibizioni itineranti nelle piazze, nei mercati rionali e coperti, nei cortili delle case popolari (e non solo). Organizzata dall’associazione culturale Musicamorfosi diretta da Saul Beretta, Milano la Città che Sale fa parte del cartellone di eventi Milano è Viva nei Quartieri, progetto finanziato dal ministero della Cultura e attuato e coordinato dal Comune. Gli appuntamenti. Tra le iniziative (il programma completo è consultabile online sul sito milanolacittachesale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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