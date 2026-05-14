È iniziato un festival itinerante che coinvolge Milano e Brescia, con l’obiettivo di affrontare il tema dell’infanzia e delle scelte familiari. La manifestazione si concentra sull’impatto della demografia sulle decisioni di avere figli in epoca recente. Dopo la prima tappa milanese, il percorso continuerà in altre città, anche se non sono stati ancora annunciati i nomi delle prossime tappe. L’evento si svolge in un contesto di crescente attenzione alle questioni demografiche e alle dinamiche delle famiglie.

? Punti chiave Come influisce la demografia sulle scelte di avere figli oggi?. Quali città ospiteranno il percorso itinerante dopo la tappa milanese?. Perché la cura dell'infanzia deve diventare una responsabilità collettiva?. Chi sono gli esperti che spiegheranno il legame tra servizi e demografia?.? In Breve Tappe a Seregno il 20-21 giugno, Genova il 26-27 settembre e Brescia il 17-18 ottobre.. Anna Acquistapace cura le live session del podcast Grembo durante l'evento.. Francesco Billari analizza il legame tra demografia e condizioni sociali dei genitori.. Obiettivo universale e gratuito per i servizi educativi nella fascia 0-6 anni.. Il... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Infanzia e demografia: parte il festival itinerante tra Milano e Brescia

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