Torna ' Mixxer' il festival di musica contemporanea che attraversa la città

Il festival di musica contemporanea promosso dal Conservatorio Frescobaldi torna a attraversare la città con una serie di eventi che spaziano tra generi e stili diversi. La manifestazione si svolge in diverse location cittadine e vede la partecipazione di artisti e musicisti impegnati in performance dal vivo e in progetti di ricerca musicale. L’edizione di quest’anno propone un calendario ricco di appuntamenti distribuiti nel corso delle prossime settimane.

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Torna ‘Mixxer’, il festival di musica contemporanea del Conservatorio Frescobaldi che attraversa la città tra generi e stili musicali diversi. La manifestazione avrà luogo giovedì 14, venerdì 15 e sabato 16 presso Palazzo Naselli Crispi, Ridotto del Teatro Comunale, giardino di Palazzo Giulio.🔗 Leggi su Ferraratoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Un racconto tragicomico che attraversa le contraddizioni della maschilità contemporaneaA trent’anni esatti dalla sua prima apparizione sulle scene, Il Dio bambino torna a scuotere le coscienze e a emozionare il pubblico, confermandosi... Max Richter, il maestro della musica contemporanea arriva in cittàIl compositore e musicista britannico Max Richter inaugura a Firenze la nuova tournée italiana. Argomenti più discussi: Mixxer, un tuffo nella musica del Novecento; Al via la XIX edizione del Festival miXXer dedicata al CHAOS; Torna miXXer: tre giorni di musica contemporanea nei luoghi simbolo della città; Torna ShowRUM, festival italiano del rum.