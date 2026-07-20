Dopo i colpi Goncalo Ramos e Mario Gila, il Milan continua a sondare il mercato per consegnare a Ruben Amorim tutti i rinforzi desiderati. Sul taccuino del tecnico portoghese ora c'è l'esigenza di trovare un trequartista e il Diavolo sembra deciso a puntare tutto su Kostantinos Karetsas. La trattativa, però, si prospetta tutt'altro che semplice., Il gioiellino classe 2007 è finito nel mirino di diversi top club europei e il Genk non intende privarsene tanto facilmente. Il Borussia Dortmund ha già bussato alla porta dei belgi con un'offerta da 2526 milioni di euro complessivi e potrebbe salire intorno ai 30, ma la richiesta del Genk è di 35 milioni. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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© Sportmediaset.mediaset.it - Milan, si infiamma il mercato: mossa Borussia per Karetsas, settimana decisiva per Modric

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