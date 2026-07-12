Il Milan sta trattando l’ingaggio di Éderson, con contatti in corso. Nel frattempo, il club ha messo sotto osservazione Mazraoui. Inoltre, il Borussia Dortmund ha raggiunto un accordo con Karetsas. La giornata di mercato prosegue con queste trattative in evoluzione, mentre i club cercano di definire le operazioni più importanti. La campagna acquisti del Milan resta attiva, con aggiornamenti costanti sulle trattative in corso.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Benvenuti alla diretta live di PianetaMilan.it sul mercato rossonero. Oggi, venerdì 10 luglio 2026, continueremo a raccontarvi l'evoluzione di questa campagna acquisti. Ufficializzato l'arrivo di Gonçalo Ramos dal PSG per 74 milioni di euro più bonus, il Diavolo sta per ratificare anche il secondo arrivo. Ufficiale anche il colpo Mario Gila, difensore arrivato dalla Lazio, costato 30 milioni di euro bonus inclusi. Cosa succederà nei prossimi giorni? Il nuovo allenatore Rúben Amorim ha fatto capire come dovrà valutare la rosa prima di dare ulteriori indicazioni sulle prossime mosse di mercato. C'è curiosità, ad ogni modo, per capire quale sarà il prossimo acquisto: presumibilmente, un trequartista, con Kerim Alajbegovi? del Bayer Leverkusen e Karetsas tra le opzioni. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Mercato Milan LIVE | Contatti per Éderson. Occhi su Mazraoui. Borussia: accordo con Karetsas

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