Milan si infiamma il mercato | Karetsas nome caldo settimana decisiva per Modric Ma Estupiñan

Il mercato del Milan si accende con il nome di Karetsas, considerato priorità per il reparto offensivo. La settimana sarà decisiva anche per l’affare Modric, mentre sul fronte Estupiñan si continua a monitorare la situazione. Dopo aver acquistato Gonçalo Ramos e Mario Gila, il club italiano cerca un trequartista e starebbe puntando forte su Karetsas. La società lavora per consegnare al tecnico portoghese i rinforzi richiesti prima della chiusura di mercato.

Dopo i colpi Gonçalo Ramos e Mario Gila, il Milan continua a sondare il mercato per consegnare a Ruben Amorim tutti i rinforzi desiderati. Sul taccuino del tecnico portoghese ora c'è l'esigenza di trovare un trequartista e il Diavolo sembra deciso a puntare tutto su Kostantinos Karetsas. La trattativa, però, si prospetta tutt'altro che semplice., Il gioiellino classe 2007 è finito nel mirino di diversi top club europei e il Genk non intende privarsene tanto facilmente. Il Borussia Dortmund ha già bussato alla porta dei belgi, ma l'offerta da 30 milioni di euro è stata rispedita al mittente. Per lasciarlo partire ne servono almeno 40. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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