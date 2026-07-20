Milan si infiamma il mercato | Karetsas nome caldo settimana decisiva per Modric Ma Estupiñan

Da sportmediaset.mediaset.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il mercato del Milan si accende con il nome di Karetsas, considerato priorità per il reparto offensivo. La settimana sarà decisiva anche per l’affare Modric, mentre sul fronte Estupiñan si continua a monitorare la situazione. Dopo aver acquistato Gonçalo Ramos e Mario Gila, il club italiano cerca un trequartista e starebbe puntando forte su Karetsas. La società lavora per consegnare al tecnico portoghese i rinforzi richiesti prima della chiusura di mercato.

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Dopo i colpi Gonçalo Ramos e Mario Gila, il Milan continua a sondare il mercato per consegnare a Ruben Amorim tutti i rinforzi desiderati. Sul taccuino del tecnico portoghese ora c'è l'esigenza di trovare un trequartista e il Diavolo sembra deciso a puntare tutto su Kostantinos Karetsas. La trattativa, però, si prospetta tutt'altro che semplice., Il gioiellino classe 2007 è finito nel mirino di diversi top club europei e il Genk non intende privarsene tanto facilmente. Il Borussia Dortmund ha già bussato alla porta dei belgi, ma l'offerta da 30 milioni di euro è stata rispedita al mittente. Per lasciarlo partire ne servono almeno 40. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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