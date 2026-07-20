Il Milan si prepara per la nuova stagione con il raduno ufficiale e le prime amichevoli internazionali, tra cui quella contro il Celtic. Nkunku, tornato in gruppo, si sta allenando per riprendere la forma dopo un infortunio. Il club valuta anche il ruolo di Amorim, che potrebbe passare da esubero a elemento chiave nel reparto offensivo. La squadra lavora in vista delle prossime partite ufficiali e degli impegni stagionali.

Il Milan è impegnato in questi giorni con il raduno: i rossoneri sono al lavoro in vista della stagione e delle prime amichevoli internazionali che inizieranno questa settimana con la sfida contro il Celtic. Chi si è presentato alla grande a Milanello è stato Nkunku: il francese è arrivato 'tirato' fisicamente, molto asciutto e pronto a una nuova stagione con la maglia rossonera. promowebapp Nkunku da esubero a pedina centrale per Ruben Amorim. Come scrive Gazzetta.it, nonostante i 37 milioni di euro spesi per strapparlo al Chelsea, il francese era stato messo sul mercato, ma qualcosa è cambiato nel finale dello scorso campionato: qualche guizzo e giocata importante che però non sono bastati a fermare il tracollo del Milan di Allegri, finito al quinto posto in campionato e quindi fuori dalla prossima edizione della Champions League. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, Nkunku pronto alla ripartenza: con Amorim da esubero a possibile chiave offensiva

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