Il Milan sta considerando l'arrivo di Ruben Amorim come nuovo allenatore e ha elaborato un piano per rilanciare alcuni giocatori, tra cui Nkunku. Il centrocampista spera di ritrovare fiducia e forma sotto la guida del nuovo tecnico. La società sta lavorando per programmare questa transizione, che potrebbe influire sulle scelte di formazione e sul ruolo di Nkunku in squadra.

L’arrivo di Ruben Amorim sulla panchina del Milan potrebbe essere un vero e proprio punto di svolta per diverse pedine a Milanello. Tar i vari nomi, c'è sicuramente quello di Nkunku, profilo che spera di trovare una nuova linfa vitale. Milan, rinascita per Nkunku. Il talento e le qualità dell'attaccante francese non sono mai state in discussione, ma le ultime stagioni non sono state così positive. I vari problemi fisici e la poca continuità hanno frenato di parecchio la crescita del giovane, lasciando 'in panchina' il vero Nkunku, quello visto ai tempi del Lipsia. Le idee tattiche di Amorim, però, potrebbero rappresentare un vero e proprio punto di svolta. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Segui gli aggiornamenti su Milan.

© Pianetamilan.it - Milan, Nkunku può rinascere con Amorim: ecco il piano del club

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Milan, Nkunku non si muove: Amorim vuole rilanciarlo in grande stile. Ecco il suo pianoChristopher Nkunku, acquistato dal Chelsea per 42 milioni di euro un anno fa, rimane in squadra e non è previsto un trasferimento.

Milan, la rivoluzione può rigenerare due flop: il piano per Nkunku e JashariIl Milan potrebbe ripensare al proprio progetto di rinforzo per Nkunku e Jashari, dopo aver speso più di 30 milioni di euro per ciascuno.

Si parla di: Milan, domani inizia il ritiro che può cambiare il futuro di un bel po’ di calciatori.

Milan, un nuovo inizio per Nkunku: cosa cambia da Allegri ad Amorim e i nuovi scenari sul calciomercatoE' un Christopher Nkunku nuovo di zecca quello che si presenta ai nastri di partenza della stagione 2026/2027 con un forte desiderio di rivincita dopo una prima annata in rossonero ben lontana dalle a ... calciomercato.com

Milan, sorpresa Nkunku nel finale di stagione: incide più di LeaoNkunku non è mai stato un grande marcatore, con un paio di eccezioni che confermano la regola: fu capocannoniere della Bundesliga 22-23 con la maglia del Lipsia, in coppia con Füllkrug (Werder Brema) ... gazzetta.it