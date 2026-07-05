Il Milan ha deciso di trattenere Nkunku, che fino a poche settimane fa sembrava destinato a partire. Inizialmente si ipotizzava una cessione, ma ora il giocatore sarà integrato nel nuovo progetto tecnico guidato da Amorim. La società ha modificato la propria posizione e non procederà alla vendita, mantenendo Nkunku in rosa per la prossima stagione. La decisione è stata comunicata ufficialmente nelle ultime ore.

Fino a poche settimane fa il suo destino sembrava già scritto, e portava fuori da Milano. Invece Christopher Nkunku resterà al Milan, e non da comprimario: secondo quanto ricostruisce questa mattina il Corriere dello Sport, l’attaccante francese è entrato nei piani tattici di Ruben Amorim come uno dei due trequartisti titolari del nuovo Milan, al fianco di Christian Pulisic, alle spalle del neo centravanti rossonero Gonçalo Ramos. Un ribaltone completo rispetto a quanto filtrava fino all’insediamento del tecnico portoghese sulla panchina milanista. Una stagione da dimenticare, ma Amorim ci crede. Il primo anno italiano di Nkunku non è stato semplice. 🔗 Leggi su Milanzone.it

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© Milanzone.it - Nkunku, il Milan cambia idea: da possibile cessione a titolare nel nuovo progetto di Amorim

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