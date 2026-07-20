Matteo Moretto ha commentato il calciomercato del Milan, concentrandosi su tre trattative principali. Ha detto che, se Karetsas potesse, ci sarebbero possibilità di sviluppi diversi. Sono state fornite anche aggiornamenti su Estupiñán e Modri, senza specificare dettagli sui tempi o le cifre. Le trattative sono in corso tra Italia, Belgio e Inghilterra.

Il calciomercato del Milan vive ore di frenetica attività sull'asse Italia-Belgio-Inghilterra. A fare il punto definitivo sulle tre trattative più calde del momento in casa rossonera è stato Matteo Moretto. L'esperto di mercato ha tracciato le linee guida del club rossonero nel corso dell'ultimo video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano, analizzando nel dettaglio due colpi in entrata — il baby fenomeno K?nstantinos Karetsas e il rinnovo di Luka Modri? — e un'importante operazione in uscita legata a Pervis Estupiñán. Il fattore Karetsas: vuole il Milan, ma serve l'addio di Leão. La notizia del giorno riguarda la forte e netta preferenza espressa da K?nstantinos Karetsas. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, Moretto a ruota libera sul calciomercato: "Se Karetsas potesse ...". Poi news su Estupiñán e Modri?

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